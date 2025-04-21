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        Çanakkale'de 38 okul çevresinde denetimleri artırıldı

        Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, il merkezimizdeki 38 okulun çevresinde denetimleri artırdıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 14:24 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:24
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        Çanakkale'de 38 okul çevresinde denetimleri artırıldı
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        Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, il merkezimizdeki 38 okulun çevresinde denetimleri artırdıklarını bildirdi.

        Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, Çocuk Şube Müdürlü koordinesinde il merkezindeki ilk, orta ve lise düzeyindeki toplam 38 okulun çevresinde denetimleri artırdıklarını belirtti.

        Çanakkale'de 72 okul sorumlusu personel ve 25 görevli ekip ile okul giriş ve çıkış saatlerinde sahada olarak öğrencilerin güvenliğini sağladıklarını aktaran Kurt, "Ayrıca Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğümüz ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğümüz koordinesinde, öğrenci servis araçlarını da düzenli olarak denetliyoruz. Çocuklarımız bizim göz bebeğimiz, tüm mücadelemiz, onların güvenliği ve huzuru için." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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