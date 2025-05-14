Çanakkale'de iki kardeş buldukları yüzük mührünü Troya Müzesi'ne teslim etti

Müzede yapılan incelemede yüzük mührü olduğu belirlenen nesnenin, Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait olduğu tespit edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Demirci köyünde yaşayan iki kardeş, evlerinin yakınlarında buldukları Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait yüzük mührü Troya Müzesi'ne teslim etti.

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