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        Çanakkale'de tehditle mal varlığı edindiği iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde tehdit yoluyla bazı vatandaşları mağdur ederek yaklaşık 7 milyon lira değerindeki mal varlıklarını haksız şekilde edindiği iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 21:24 Güncelleme: 27.05.2025 - 21:24
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        Çanakkale'de tehditle mal varlığı edindiği iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde tehdit yoluyla bazı vatandaşları mağdur ederek yaklaşık 7 milyon lira değerindeki mal varlıklarını haksız şekilde edindiği iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Biga'da bir grubun tehdit yoluyla bazı vatandaşları mağdur ederek, yaklaşık 7 milyon lira değerindeki mal varlıklarını haksız şekilde edindiği tespit edildi.

        23 Mayıs'ta 14 ekip ve 1 çevik kuvvet timinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında 1'i İzmir'de olmak üzere toplam 5 şüphelinin yakalanması ve olası suç unsurlarına el konulması amacıyla ikamet, iş yeri ve araçlarda arama yapıldı.

        Aramalarda, söz konusu suç örgütüne ait çok sayıda asansör şirketine ilişkin belge ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheli 5 kişi de gözaltına alındı.

        Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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