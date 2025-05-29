Gelibolu'da muhtarlara eğitim verildi

Proje çerçevesinde, farklı meslek gruplarına yönelik gerçekleştirilen SAHA Projesi eğitimlerde sağlıkla ilgili doğru bilgiye ulaşmanın yolları, sağlık hizmetlerinin bilinçli kullanımı ve topluma yönelik sağlık farkındalığının artırılması konularına odaklanıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ve bireylerin sağlık okuryazarlığını artırarak sağlık hizmetlerinden daha etkin faydalanmasını hedefleyen eğitim, Kaymakam Bekir Abacı ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirildi.

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