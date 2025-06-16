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        Çanakkale'de taksirle yangına neden olan 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Çanakkale Valiliği, taksirle yangına neden oldukları iddiasıyla 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 10:16 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:16
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        Çanakkale'de taksirle yangına neden olan 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
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        Çanakkale Valiliği, taksirle yangına neden oldukları iddiasıyla 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte 1-14 Haziran'da 1'i elektrik direği, 3'ü biçerdöver, 1'i ot temizliği, 1'i sondaj çalışması kaynaklı olmak üzere toplam 11 orman yangınının meydana geldiği belirtildi.

        Açıklamada, taksirle yangına neden olan 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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