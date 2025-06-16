Çanakkale'de taksirle yangına neden olan 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Açıklamada, taksirle yangına neden olan 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte 1-14 Haziran'da 1'i elektrik direği, 3'ü biçerdöver, 1'i ot temizliği, 1'i sondaj çalışması kaynaklı olmak üzere toplam 11 orman yangınının meydana geldiği belirtildi.

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