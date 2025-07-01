Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci göreve başladı

Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci görevine başladı.

Ekinci, Hükümet Konağı önünde daire amirleri karşıladı. Ardından Hükümet Konağı 15 Temmuz Toplantı Salonu'nda kısa bir toplantı yapan Ekinci, daha sonra makam odasına geçti.

Evli ve bir çocuk babası olan Ekinci daha önce Hatay Vali Yardımcısı olarak görev yaptı.