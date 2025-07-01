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        Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci göreve başladı

        Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 13:46 Güncelleme: 01.07.2025 - 13:57
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        Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci göreve başladı
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        Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci görevine başladı.

        Ekinci, Hükümet Konağı önünde daire amirleri karşıladı. Ardından Hükümet Konağı 15 Temmuz Toplantı Salonu'nda kısa bir toplantı yapan Ekinci, daha sonra makam odasına geçti.

        Evli ve bir çocuk babası olan Ekinci daha önce Hatay Vali Yardımcısı olarak görev yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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