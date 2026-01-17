Çanakkale açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenip yardım talebinde bulması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu "KB-32" sevk edildi. Ekipler, bot içindeki 8 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı. Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

