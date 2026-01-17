Habertürk
        Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 15:17 Güncelleme: 17.01.2026 - 15:17
        
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Operasyonda yakalanan 25 düzensiz göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Öte yandan operasyonda 1 araca da el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

