        Gelibolu'da öğrencilere sağlıklı yaşam ve hijyen eğitimleri verildi

        Gelibolu'da öğrencilere sağlıklı yaşam ve hijyen eğitimleri verildi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde öğrencilere yönelik sağlıklı yaşam ve hijyen eğitimleri verildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 11:14 Güncelleme: 17.01.2026 - 11:18
        
        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde öğrencilere yönelik sağlıklı yaşam ve hijyen eğitimleri verildi.


        Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından Tayfur İlkokulunda düzenlenen programda, diyetisyen Özlem Güntülü Güngör öğrencilere sağlıklı beslenme, diyabet ve çölyak hakkında bilgi verdi.

        Fizyoterapist Sevim Nur Güler ise fiziksel aktivite, doğru duruş ve skolyoz konularında eğitim sundu.


        İlçe Sağlık Müdürlüğü, Çocuk Akademisi Programı kapsamında Piri Reis İlkokulu 1. sınıf öğrencilerine yönelik de etkinlik düzenlendi.


        Öğrencilere el hijyeni ve tuvalet eğitimi konularında bilgilendirme yapıldı.

