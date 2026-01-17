Çanakkale'de güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi

Çanakkale'de jandarma tarafından "Huzurlu Sokaklar Güven ve Huzur Uygulaması" yapıldı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen uygulamaya 132 tim ve 527 personel katıldı.



Uygulamalarda 115 umuma açık işletme, 90 metruk bina, 66 park ve bahçe kontrol edildi, 3 bin 814 şahıs ile 2 bin 22 araç sorgusu gerçekleştirildi.



Ekipler çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli ve 1 aracı yakaladı, 21 araç trafikten men edildi.

