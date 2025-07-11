Lapseki'de vatandaşlara aşure ikram edildi

Etkinlikte Kaymakam Ekinci ile BEY-DER Başkanı Hasan Erkan birer konuşma yaptı.

Dernek binasındaki düzenlenen aşure programına, Kaymakam Cafer Ekinci, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Evran, AK Parti il genel meclis üyeleri Halil Özer, Murat Gürşen, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Sevin, İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Yakup Uzun, İyi Parti ilçe Başkanı Yakup Uzun ile diğer ilgililer katıldı.

Lapseki ilçesinde, Beyçayırlılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (BEY-DER) tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.