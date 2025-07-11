Flaş iddia: Fenerbahçe, Leandro Trossard ile anlaştı!
Fenerbahçe, Jhon Duran'ın ardından ikinci transferini yapmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, Arsenal'ın Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard'la anlaşma sağladığı iddia edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları başladı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde ilk hamle Jhon Duran'la hücum hattına yapıldı.
Yeni sezona kanat transferi de planlayan Fenerbahçe için İngiltere'den önemli bir transfer iddiası gündeme geldi.
Times'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Leandro Trossard ile prensipte anlaştı.
Fenerbahçe'nin, Belçikalı yıldıza 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve tarafların anlaşma sağladığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin, 30 yaşındaki futbolcu için Arsenal ile henüz anlaşmadığı ve İngiliz ekibinin deneyimli futbolcu için beklentisinin 20 milyon sterlin (23 milyon euro) olduğu yazıldı.
Arsenal'a 2022/23 sezonunun ara transfer döneminde Brighton'dan 27 milyon sterlin karşılığında imza atan Trossard'ın sözleşmesi 2 yıl sonra bitiyor.
30 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda Arsenal formasıyla 56 maça çıkarken 10 gol ve 10 asist kaydetti.
Trossard kariyerinde daha önce Genk, OH Leuven, Lommel United, Westerlo ve Bocholt takımlarında da oynadı.