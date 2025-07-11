Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut 53 yaşında yaşamını yitirdi.

Maslak'taki özel bir hastanede kanser tedavisi gören 53 yaşındaki Bulut, sabah saatlerinde vefat etti.

Eski İçişleri Bakanı, AK Parti milletvekili Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun" dedi.

TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan, Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut’un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Yiğit Bey’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’a Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Hakk’a yürüyen Yiğit Bulut’un acılı ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.