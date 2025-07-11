Tekdağ’dan Yiğit Bulut için başsağlığı mesajı Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı ve Habertürk TV'nin eski Genel Yayın Yönetmenlerinden Yiğit Bulut'un vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajında "Sevgili Yiğit, sıradışı ve atak kişiliği, olağanüstü çalışkanlığı ve donanımı ile Kurumumuzda önemli başarılara imza atmış değerli bir çalışma arkadaşımızdı. Anısını saygıyla ve sevgiyle hatırlayacağım" dedi

Habertürk Giriş: 11.07.2025 - 15:47 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:47 facebook

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