Fenerbahçe için Archie Brown iddiası: Anlaşma tamam!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia orta atıldı. Belçika basını, sarı-lacivertlilerin İngiliz sol bek Archie Brown için Gent Kulübü ile anlaştığını duyurdu. Fenerbahçe yönetimi, İtalyan devi Milan'ın da talip olduğu 23 yaşındaki futbolcunun son kararını bekliyor.
Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürerken, Belçika basınından dikkat çeken bir sol bek iddiası geldi.
Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; sarı-lacivertliler KAA Gent forması giyen İngiliz sol bek Archie Brown için Belçika kulübüyle el sıkıştı.
Fenerbahçe'nin Brown için Gent'e yaklaşık 8 ila 9 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Sarı-lacivertli yönetim, 23 yaşındaki oyuncuyla da 4 yıllık prensip anlaşmasına varmasına rağmen son anda sürpriz bir gelişme yaşandı.
İtalya Serie A devi Milan'ın da İngiliz futbolcuyla ilgilendiği ve Milan'ın sportif direktörü Igli Tare'nin genç futbolcuyla görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.
Milan'ın Brown'ın kararını beklediği ve oyuncudan gelecek yanıta göre Gent'e resmi teklifte bulunabileceği belirtildi.
Archie Brown'ın, Milan'a olumsuz yanıt vermesi halinde Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Gent formasıyla geçtiğimiz sezon 46 resmi maça çıkan Brown, 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen Archie Brown'ın Gent ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
ARCHIE BROWN KİMDİR?
28 Mayıs 2002 tarihinde İngiltere doğan Jamaika asıllı futbolcu, kariyerine 2018 yılında Derby altyapısında başladı.
2021 yazında İsviçre ekibi Lausanne Sport'a transfer olan Archie Brown, 2023 yılında ise 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Gent'in yolunu tuttu.
Asıl mevkisi sol bek olan Brown, stoperde ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.