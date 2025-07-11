AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, çiftçi ve üreticilerle buluştu

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga ilçesine bağlı Gerlengeç ve Güvemalan köylerini ziyaret ederek, çiftçi ve üreticilerle bir araya geldi.

Gider ziyaretinde, küresel ısınmanın ve kuraklığın pik yaptığını belirterek, yapılabilecek en önemli şeyin suyun planlı ve akılcı kullanımını sağlamak olduğunu ifade etti.

Sezonun geri kalanı için Devlet Su İşleri'nin (DSİ) planlı çalışmalarıyla sürecin yönetilebileceğini belirten Gider, özellikle yazlık ekimlerin su miktarı netleşmeden yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Ziyaretinin sebeplerinden birinin de köye suyun ulaşmamasına dair yapılan şikayet olduğunu aktaran Gider, şöyle konuştu:

"Bugün buraya gelme nedenlerinden biri de bize su gelmiyor dediler. DSİ Bölge Müdürünü aradım 'su veriyoruz' dedi, hatta videosunu gönderdi. Geleyim su geliyor mu gelmiyor mu yerinde göreyim istedim. Yaşadığınız sıkıntılar ile ilgili ne yaptınız diyorsanız, ben geçen hafta Tarım ve Orman Bakanımız ile bir görüşme yaptım. Ruhsat almadan hiç kimse çeltik, mısır, pancar gibi çok su isteyen ürünleri dikemesin. Derin kuyular her yıl vizeye tabi olsun. Vizesi olmayan derin kuyular betonla doldurularak kapatılsın. Bunun parası kuyu sahibinden alınsın. Kendisine bu ve buna benzer birçok şeyi içeren uzun bir rapor verdim. Bunu kanun teklifi haline getirirseniz ilk ben imzalarım dedim."