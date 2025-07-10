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        Çanakkale'de öğrenciler lise spor bölümüne girmek için yarıştı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde açılan spor bölümüne aday öğrenciler için özel yetenek sınavı uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 10:46 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:46
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        Çanakkale'de öğrenciler lise spor bölümüne girmek için yarıştı
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde açılan spor bölümüne aday öğrenciler için özel yetenek sınavı uygulandı.

        Lapseki Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen özel yetenek sınavına, il merkezi ve ilçelerden 56 öğrenci başvurdu.

        Koordinasyon parkuru, ritim sınavı, esneklik ve kuvvet, hız ve sürat testlerinin uygulandığı yetenek sınavını, aralarında futbol, atletizm, yüzme ve tekvando branşlarında 8 lisanslı sporcunun da yer aldığı toplam 30 öğrenci kazandı.

        İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Çetin, Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Tepeli, Şube Müdürü Murat Özkan, Komisyon Başkanı ve Okul Müdürü Necattin Alptekin'i ziyaret ederek, yetenek sınavına ilişkin bilgi aldı.

        Alptekin, il genelinde tek olan spor bölümüyle, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin keşfedilmesini, kötü alışkanlıklardan korunmasını, ahlaklı, dürüst ve güvenilir olmasını, ailesine, vatanına hayırlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir vizyonla yola çıktıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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