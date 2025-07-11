HAYALET CASPER: BİR ÇOCUĞUN ERKEN VEDASI

Sevimliliğiyle herkesin kalbini kazanan Casper, aslında trajik bir ölümün ardından hayalet olmuştur. Annesini doğum sırasında kaybeden Casper, babasıyla yalnız bir hayat sürer. Karla kaplı bir günde kızakla oynamak ister ve bu istek, onu zatürreyle birlikte ölüme götürür. İzlediğimiz her bölüm, aslında onun hayalet olarak yaşadığı anıların yansımasıdır.