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        Yurt dışına kaçmak için gemide saklanan göçmenler kaptanın ihbarı sonucu yakalandı

        ÇANAKKALE'de yurt dışına kaçmak için kargo gemisine saklandıkları belirlenen Fas uyruklu 3 göçmen, kaptanın ihbarı sonucu Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 11:00 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:00
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        Yurt dışına kaçmak için gemide saklanan göçmenler kaptanın ihbarı sonucu yakalandı
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        ÇANAKKALE'de yurt dışına kaçmak için kargo gemisine saklandıkları belirlenen Fas uyruklu 3 göçmen, kaptanın ihbarı sonucu Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

        Karadeniz Ereğli’den İngiltere’ye giden, Saint Vincent ve Grenadinler bayraklı 'Kevser S' isimli kargo gemisinin kaptanı, dün sabaha karşı Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında geminin içinde yabancı uyruklu göçmenler olduğunu fark etti. Geminin kaptanı durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Batı Marmara Grup Komutanlığı’na bağlı ‘TCSG 16’ Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Fas uyruklu 3 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alındı. Göçmenlerin Sahil Güvenlik'teki idari işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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