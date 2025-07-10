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        Gelibolu'da eczane çalışanlarına sağlık bilinci eğitimi verildi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki eczane çalışanlarına İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık bilinci eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 14:56 Güncelleme: 10.07.2025 - 14:59
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        Gelibolu'da eczane çalışanlarına sağlık bilinci eğitimi verildi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki eczane çalışanlarına İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık bilinci eğitimi verildi.

        Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen SAHA Sağlık Elçileri Akademi Eğitimleri Projesi kapsamında, sağlık bilincini artırmak ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin bilinirliğini güçlendirmek amacıyla, ilçedeki eczane çalışanlarına yönelik Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından eğitim programı gerçekleştirildi.

        Eğitimde, sağlık alanındaki güncel gelişmeler, bilgi düzeyinin artırılması ve bilinçli hizmetin verilmesi konularında eğitim alan eczana çalışanlarına sertifikaları da verildi.

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