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        Ayvacık'ta kumsala sabitlenen şemsiye ve sandalyeler zabıta ekiplerince kaldırıldı

        Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesinde zabıta ekipleri, bazı vatandaşların kumsala sabitlediği şemsiye, şezlong ve sandalyeleri kaldırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 15:05 Güncelleme: 10.07.2025 - 15:05
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        Ayvacık'ta kumsala sabitlenen şemsiye ve sandalyeler zabıta ekiplerince kaldırıldı
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        Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesinde zabıta ekipleri, bazı vatandaşların kumsala sabitlediği şemsiye, şezlong ve sandalyeleri kaldırdı.

        Küçükkuyu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye sınırları içerisinde, kamuya ait alanlarda bazı vatandaşlar tarafından kumsala sabitlenen şemsiye ve şezlonglara yönelik zabıta ekiplerince denetim ve işlemler yapıldı.

        Kurallara uymayan uygulamalara karşı yasal çerçevede işlem yapılacağı bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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