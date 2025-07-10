Ayvacık'ta kumsala sabitlenen şemsiye ve sandalyeler zabıta ekiplerince kaldırıldı

Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesinde zabıta ekipleri, bazı vatandaşların kumsala sabitlediği şemsiye, şezlong ve sandalyeleri kaldırdı.

Küçükkuyu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye sınırları içerisinde, kamuya ait alanlarda bazı vatandaşlar tarafından kumsala sabitlenen şemsiye ve şezlonglara yönelik zabıta ekiplerince denetim ve işlemler yapıldı.

Kurallara uymayan uygulamalara karşı yasal çerçevede işlem yapılacağı bildirdi.