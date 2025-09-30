Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Kanser hastasıyken doğurduğu oğlu, okulda darbedilmesi sonucu yaşam mücadelesi veriyor

        ÇİĞDEM ALYANAK/SEVİ GÖZAY UĞURLU - Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir lisede çıkan kavgada başına aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden 14 yaşındaki Murat Duha Yıldız'ın annesi, kanser hastasıyken dünyaya getirdiği oğlunun bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 13:00 Güncelleme: 30.09.2025 - 13:04
        İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu​​​​​​​ Lisesi'nde 25 Eylül'de sınıf arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası çıkan kavgada başına darbe alan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde entübe edilen 9. sınıf öğrencisi Yıldız'ın babası Hasan ve annesi Çiğdem Yıldız, doktorlardan gelecek umutlu haberi bekliyor.

        Yıllar önce meme kanseriyken oğluna hamile kalan ve binbir zahmetle dünyaya getiren anne Çiğdem Yıldız, yoğun bakım kapısının önünden ayrılmıyor.

        Çiğdem Yıldız, AA muhabirine, oğlunun başına böyle bir olay geldiği için çok üzgün olduğunu söyledi.

        Meme kanseri tedavisi görürken oğluna hamile kaldığını ve o dönem çok zorluk çektiğini dile getiren Yıldız, "Böyle bir olay benim çocuğumun başına geldi, hiçbir insanın çocuğunun başına gelsin istemiyorum." dedi.

        Yıldız, akran zorbalığına çözüm beklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Artık dayanamıyorum, ciğerlerim parçalanıyor. Ben onu çok zorlukla doğurdum. 'Sen öleceksin.' dediler. Kanser hastasıyken doğurdum ben oğlumu. İnanıyorum ki açacak gözlerini, ciğerlerim parçalanıyor. Oğlum uysal, sakin. Benim oğlan bir yılda Karabiga'nın gözdesi oldu. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın."

        - "Beyninde büyük hasar oluştuğunu söylüyorlar"

        Baba Hasan Yıldız ise elektrik üretim santralinde işçi olarak çalıştığını ve işi dolayısıyla Zonguldak'tan Biga'ya taşındıklarını anlattı.

        Oğlunun ortaokulu Karabiga'da tamamladığını, lise eğitimi için İÇDAŞ Biga Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ni tercih ettiklerini ve bu üzücü olayın yaşandığını ifade eden Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Okullar açılalı 2,5 hafta oldu. 2,5 haftalık süreçte insan nasıl bir husumet geliştirebilir ki? Duyduğumuz, çocuğum yanlışlıkla diğer arkadaşının ayağına basıyor ve özür diliyor ama arkadaşıyla bir arbede yaşıyorlar. Çocuğumun başını masaya vurduğunu, bayılıp yere düştükten sonra arkadaşının vurmaya devam ettiğini, ayırmaya gelenlere de vurduğunu, yumruk salladığını öğrendik."

        Yıldız, oğlunun şu an yoğun bakımda hayat mücadelesi verdiğini belirterek, "Doktorlar 72 saat uyutmak için kullandıkları ilacı kestiklerini fakat çocuğun uyanmadığını, beyninde büyük hasar oluştuğunu, beyninin oksijensiz kaldığını söylüyorlar." diye konuştu.

        Hukuki sürecin devam ettiğini, okuldan, okul yönetiminden, nöbetçi olan öğretmenden ve zanlıdan şikayetçi olduklarını vurgulayan baba Yıldız, şunları kaydetti:

        "Akran zorbalığıyla ilgili öğretmenlerin bu konuya hassas davranıp, o küçük molalarını kısa tutup veya o molaları sınıfta geçirmesi lazım. En azından bu durum bizim başımıza geldi, başkasının başına gelmesin. Okullarda güvenlik, gerekirse her okulda ambulans beklemesi veya sağlıkçı olması lazım. Okulda belki güvenlik olsaydı olay bu kadar ileri gidemeyecekti."

        Sağlık ekiplerinin yeterli sürede okula ulaştığını anlatan Yıldız, "Oğlumun bildiğimiz hiçbir rahatsızlığı yok. Başını çarpıp, bayılma pozisyonuna geçtikten sonra devam eden tekme darbeleri nedeniyle bu noktaya gelmiş." ifadesini kullandı.

        - Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

        ÇOMÜ Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fatih Battal da öğrencinin travma sonucunda ciddi sağlık sorunları yaşadığını ve tedavisinin devam ettiğini ifade etti.

        Hastanın yoğun bakım ünitesinde tüm tıbbi desteği aldığını, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu dile getiren Battal, "Hastamızın takibini ve tedavisini yoğun bakım ünitemizde elimizden geldiğince yapıyoruz." dedi.

        Öte yandan, olayın ardından gözaltına alınan Y.C'nin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

