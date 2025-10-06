Çanakkale'de 16 kaçak yapı yıkıldı

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, 2025 yılı Eylül ayı içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında Ayvacık’ta 3, Bayramiç’te 2, Biga’da 1, Çan’da 3, Eceabat’ta 1, Ezine’de 3, Gelibolu’da 1 ve merkezde 2 olmak üzere toplam 16 kaçak yapının yıkım işlemleri gerçekleştirildi.

