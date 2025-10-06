Habertürk
Habertürk
        Çanakkale'de 16 kaçak yapı yıkıldı

        Çanakkale'de 16 kaçak yapı yıkıldı

        Çanakkale Valiliği, İl Özel İdaresince Eylül ayında il genelinde 16 kaçak yapının yıkımının gerçekleştirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 15:42 Güncelleme: 06.10.2025 - 15:42
        Çanakkale'de 16 kaçak yapı yıkıldı
        Çanakkale Valiliği, İl Özel İdaresince Eylül ayında il genelinde 16 kaçak yapının yıkımının gerçekleştirildiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, 2025 yılı Eylül ayı içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında Ayvacık’ta 3, Bayramiç’te 2, Biga’da 1, Çan’da 3, Eceabat’ta 1, Ezine’de 3, Gelibolu’da 1 ve merkezde 2 olmak üzere toplam 16 kaçak yapının yıkım işlemleri gerçekleştirildi.

