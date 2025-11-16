"Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı" kapsamında Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti gerçekleştirildi

Seferberlik hazırlıklarının belli dönemlerde denenmesi maksadıyla düzenlenen Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatları kapsamında, "Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı" Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Fahrettin Altay Kışlasında düzenlenen törende konuşan Tugay Komutanı Tuğgeneral Haluk Erdem, ülke kaynaklarının seferberlik ve savaş halinde süratle kullanılmaya hazır hale getirilmesinin ancak barış zamanında iyi bir şekilde yapılan seferberlik hazırlıkları ile mümkün olduğunu söyledi.

Seferberlik hazırlıklarının belli dönemlerde denenmesi maksadıyla icra edilen "Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatları" kapsamında 12 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla gerçekleştirilen "Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı'nın 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapıldığını belirten Erdem, "Günümüz, uluslararası güvenlik ortamı göz önüne alındığında, birliklerin harbi hazırlık seviyesini geliştirmek maksadıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte çalışabilme yetenekleri önem arz etmektedir." dedi.