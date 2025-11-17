Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gökçeada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak

        Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 20:41 Güncelleme: 17.11.2025 - 20:41
        Gökçeada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak
        Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

        Diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

