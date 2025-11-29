Habertürk
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

        Giriş: 29.11.2025 - 14:09 Güncelleme: 29.11.2025 - 14:09
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğünün 21-27 Kasım'da düzenlediği 10 ayrı operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli ile 27 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

