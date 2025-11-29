Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğünün 21-27 Kasım'da düzenlediği 10 ayrı operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli ile 27 düzensiz göçmen yakalandı.

