Çanakkale'de kullanılmayan bina sağanak nedeniyle kısmen çöktü
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde metruk binanın bir bölümü, şiddetli yağış nedeniyle yıkıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde metruk binanın bir bölümü, şiddetli yağış nedeniyle yıkıldı.
Camikebir Mahallesi Altıyol Caddesi'nde bulunan ve içerisinde kimsenin yaşamadığı binanın ikinci katı, şiddetli sağanağın etkisiyle sokağa doğru çöktü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yıkım nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, belediye ekiplerinin yıkıntıları kaldırması üzerine yeniden ulaşıma açıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.