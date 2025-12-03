Çanakkale'de huzur uygulamalarında gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünce, 24 Kasım-1 Aralık'ta il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 8 bin 414 kişi ve 2 bin 551 araç sorgulandı.

