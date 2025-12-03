Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de huzur uygulamalarında gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 60 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Giriş: 03.12.2025 - 14:29 Güncelleme: 03.12.2025 - 14:29
        Çanakkale'de huzur uygulamalarında gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 60 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce, 24 Kasım-1 Aralık'ta il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 8 bin 414 kişi ve 2 bin 551 araç sorgulandı.

        Farklı suçlardan aranması bulunan 24 şüpheli yakalandı, 350 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

        Toplamda 132,55 gram narkotik madde, 19 adet narkotik içerikli hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 200 lira ele geçirildi.

        Uygulamalarda yakalanan 60 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

