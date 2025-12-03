Çanakkale'de huzur uygulamalarında gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı
Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 60 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce, 24 Kasım-1 Aralık'ta il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 8 bin 414 kişi ve 2 bin 551 araç sorgulandı.
Farklı suçlardan aranması bulunan 24 şüpheli yakalandı, 350 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.
Toplamda 132,55 gram narkotik madde, 19 adet narkotik içerikli hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 200 lira ele geçirildi.
Uygulamalarda yakalanan 60 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
