Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ziyaretinde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, "Bu vatan bizim, bu topraklar hepimizin. Ecdattan aldığımız o ilhamla o manevi güçle, imanla, cesaretle inşallah bu topraklarda her daim kardeşlik ve dayanışma içinde yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 13:58 Güncelleme: 18.01.2026 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ziyaretinde konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, "Bu vatan bizim, bu topraklar hepimizin. Ecdattan aldığımız o ilhamla o manevi güçle, imanla, cesaretle inşallah bu topraklarda her daim kardeşlik ve dayanışma içinde yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

        Uygur, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantının ardından Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi'ni ziyaret etti.

        Vakıf Başkanı Gülşen Uz ve vakıf üyelerince karşılanan Uygur'a ziyaretinde, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, AK Parti MKYK Üyesi ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Naim Makas, AK Parti MKYK Üyesi ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kasım Bostan da eşlik etti.

        Uygur, vakıf anı defterini imzaladıktan sonra AA'ya yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının Kış Saha Çalışmaları vesilesiyle bulundukları Çanakkale'de şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiklerini hatırlattı.

        Bu toprakların kadimden beri nice destana ev sahipliği yaptığını, "Çanakkale geçilmez" diyerek yedi düvele karşı iman, cesaret ve kararlılıkla müthiş bir mücadele verildiğini dile getiren Uygur, sözlerine şöyle devam etti:

        "İnşallah, Allah'ın izniyle bu topraklar ebediyen bu millete vatan olacak. O ruhu biz her daim bu milletin her ferdi hep birlikte yaşatacağız. Şehit ailelerimiz, bize şehitlerimizin emaneti. Onlar, aynı ruhu aynı şuuru bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de devam ettirecek. İnşallah, Allah'ın izniyle 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ve hedeflerimiz doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bu millete, bu milletin her bir ferdine hizmet etmeye devam edeceğiz.

        Bu coğrafyada, bu topraklarda huzur ve güven içerisinde, artık sahada da masada da sözü dinlenilen bir ülke ve millet olarak, lider olarak Allah'ın izniyle yol yürüyeceğiz. İnşallah terörsüz Türkiye menzilimize de Allah'ın izniyle, milletimizin, şehit ve gazi ailelerimizin desteğiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi önünde sonunda ulaşacağız. Bu vatan bizim, bu topraklar hepimizin. Ecdattan aldığımız o ilhamla o manevi güçle, imanla, cesaretle inşallah bu topraklarda her daim kardeşlik ve dayanışma içinde yaşamaya devam edeceğiz."

        Ziyaretinin ardından beraberindekilerle AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Uygur'a, İl Başkanı Abdurrahman Kuzu çiçek takdim etti. Uygur, burada da partililerle bir süre sohbet etti.















        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karne almaya giderken gelen ölüm...
        Karne almaya giderken gelen ölüm...
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        İstanbul beyaza büründü
        İstanbul beyaza büründü
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Çanakkale'deki "Bir Sofrada Destan"...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Çanakkale'deki "Bir Sofrada Destan"...
        AK Parti'li Uygur: Çanakkale, zor zamanlarda ayağa kalkma kudretidir
        AK Parti'li Uygur: Çanakkale, zor zamanlarda ayağa kalkma kudretidir
        Çanakkale'de arızalanan lastik botla sürüklenen 8 kaçak göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'de arızalanan lastik botla sürüklenen 8 kaçak göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Bozcaada feribot hattındaki 2 sefer fırtına nedeniyle yapılamayacak
        Bozcaada feribot hattındaki 2 sefer fırtına nedeniyle yapılamayacak