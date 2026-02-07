Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Habertürk
        Çanakkale Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 17:03 Güncelleme: 07.02.2026 - 17:03
        Salon:ÇanakkaleSporcu Gelişim Merkezi

        Hakemler: Samet Biner, Cemil Uygül, Atakan Kaymak

        Dardanel Çanakkale Belediyespor: Saliha Mandıracı 5, Dilara Tongar 7, Simge Tokmak 14, Başak Altunbey 6, Nisa Yalçın 10, Sıla Kaya 26, Dilasu Engin

        OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 14, Duygu Özen 7, Damla Gezgin 13, Kübra Erat 22, Yaren Düzcü 10, DeShields 8, Aliye Nur Orak, Yağmur Güvercin

        1. Periyot: 12-18

        Devre: 29-38

        3. Periyot: 49-59




        ÇANAKKALE

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

