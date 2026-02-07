Habertürk
Habertürk
        Kazdağları'ndan gelen sular köy yollarında çağladı

        Kazdağları'ndan gelen sular köy yollarında çağladı

        BURAK AKAY/SABAHATTİN SALLAMA - Kaz Dağları'ndan çıkan kaynaklarla beslenen Bayramiç Barajı'nın, son yağışların ardından doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasıyla Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde sular, taşların arasından ve yollardan adeta fışkırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 11:03 Güncelleme: 07.02.2026 - 11:03
        Küresel ölçekte yaşanan kuraklık nedeniyle Bayramiç Barajı'nda su seviyesi 2024'te yüzde 10'a, 2025'te ise yüzde 12'ye kadar geriledi. Aralık ayı sonundan itibaren etkili olan yağışların ocak ve şubat ayının ilk günlerinde de sürmesiyle barajdaki doluluk hızla arttı.

        Yağışların en yoğun görüldüğü bölgelerden biri olan Bayramiç ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde, baraj seviyesinin yüzde 100'e ulaşmasının ardından birçok noktada yer altı suları yüzeye çıktı, bazı yollarda su birikintileri oluştu.

        Köy sakinlerinden 79 yaşındaki Ali Erol, AA muhabirine, uzun yıllar önce yaşanan sağanak nedeniyle benzer bir durumu yaşadıklarını söyledi.

        Kuraklık nedeniyle barajda su kalmadığını ve yağış alamadıklarını belirten Erol, şöyle konuştu:

        "Ben doğma büyüme buralıyım. Daha önce de böyle yağışlar olmuştu. Çay köyümüzün altından geçiyor. Her yeri su aldı. Uzun süredir kuraklık çekiyorduk. Şimdi taşın, toprağın içinden su fışkırıyor. Suyumuzun bollaşmasına çok sevindik."

        72 yaşındaki İbrahim Çobanoğlu da son 2 yıldır köyde ciddi bir kuraklık yaşandığını ifade ederek, "Son dönemde yağışlar gerçekten çok arttı. Evlerin ve iş yerlerinin içinden bile su çıktığını gördük." diye konuştu.

        Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, kent merkezinin içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'nda doluluk oranı 6 Şubat itibarıyla yüzde 89 olarak ölçüldü. Bayramiç Barajı'nda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60'tan yüzde 100'e yükseldi.

        Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre ise Çanakkale'de son 24 saatte metrekareye yaklaşık 10 milimetre yağış düştü. En yüksek yağış Ayvacık ilçesinde 79,9 milimetre olarak kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

