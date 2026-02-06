Gelibolu'da kalp krizi geçiren orman işçisi öldü

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde kalp krizi geçiren orman işçisi, hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Tayfur köyünde ağaç kesiminde çalışan 55 yaşındaki orman işçisi Ramazan U, fenalaştı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, Jjndarma, UMKE ve Orman Şefliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kalp krizi geçirdiğini belirlediği Ramazan U, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Orman işçisinin cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

