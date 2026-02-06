Çanakkale'de sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü. Ayvacık ilçesinde yaşanan şiddetli sağanak sebebiyle Babakale köyündeki Akliman mevkisinde bulunan sosyal konutların istinat duvarında çökme meydana geldi. Öte yandan yaklaşık 10 gündür aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle bazı yollarda da çukurlar oluştu.

