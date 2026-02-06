Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:59 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:59
        Ayvacık ilçesinde yaşanan şiddetli sağanak sebebiyle Babakale köyündeki Akliman mevkisinde bulunan sosyal konutların istinat duvarında çökme meydana geldi.

        Öte yandan yaklaşık 10 gündür aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle bazı yollarda da çukurlar oluştu.

