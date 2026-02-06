Habertürk
Habertürk
        Çanakkale Belediyesinden taşkın riskine karşı uyarı

        Çanakkale Belediyesinden taşkın riskine karşı uyarı

        Çanakkale Belediyesi tarafından Atikhisar Barajı'nın dolusavağının çalışması nedeniyle Sarıçay yatağında oluşabilecek taşkın riskine karşı uyarıda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 15:58 Güncelleme: 06.02.2026 - 15:58
        Çanakkale Belediyesinden taşkın riskine karşı uyarı
        Çanakkale Belediyesi tarafından Atikhisar Barajı'nın dolusavağının çalışması nedeniyle Sarıçay yatağında oluşabilecek taşkın riskine karşı uyarıda bulunuldu.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Atikhisar Barajı'nın doluluk oranının yüzde 89 seviyesine ulaştığı belirtildi.

        Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar nedeniyle baraj dolusavağının çalışacağının ve Sarıçay yatağı akışa geçeceğinin hatırlatıldığı açıklamada, şöyle denildi:

        "Atatürk Mahallesi'nde çay yatağı içerisinde ikamet eden, çay yatağı boyunca yerleşimi bulunan ve araçlarını bu alanlara park eden hemşerilerimiz ile Sarıçay'a tekne bağlayan balıkçılarımızın can ve mal güvenliği açısından, meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbirleri almaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir."

