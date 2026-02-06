Gelibolu'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki okullarda, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde yaşamını yitirenler anısına program düzenlendi.





Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilçe genelindeki tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.





Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, 6 Şubat depremlerinin, Türk milletin olarak ortak acısı olduğunu belirterek, "Bu acıyı unutmadan, dayanışmayı, merhameti ve kardeşliği çocuklarımıza hissettirmek en önemli sorumluluklarımızdandır. Eğitim camiası olarak deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, onların emanetine sahip çıkmaya devam ediyoruz." diye konuştu.



