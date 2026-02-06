Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Biga'nın zemin haritası çıkarılıyor

        Çanakkale'de, Biga Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) heyeti, Biga Belediye Başkanı Alper Şen'i ziyaret ederek ilçede yürütülen zemin etütleri ve mikrobölgeleme çalışmalarını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 12:11 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:11
        Biga'nın zemin haritası çıkarılıyor
        Çanakkale'de, Biga Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) heyeti, Biga Belediye Başkanı Alper Şen'i ziyaret ederek ilçede yürütülen zemin etütleri ve mikrobölgeleme çalışmalarını yerinde inceledi.

        Biga TSO 3 No'lu Meslek Komitesi tarafından Başkan Şen'in makamında gerçekleştirilen görüşmede, ilçenin deprem güvenliğini sağlamaya yönelik bilimsel hazırlıklar ve teknik altyapı çalışmaları ele alındı.

        Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, yaptığı açıklamada, depremle mücadelenin ancak bilimsel yöntemlerle mümkün olduğunu söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin insanlara çok acı bir tecrübe edindirdiğini ifade eden Doğan, "Deprem bu coğrafyanın kaçınılmaz gerçeğidir. 'Sesimi duyan var mı?' çığlıklarını bir daha duymamak için bugün sesimizi bilimin ve tedbirin sesine dönüştürmek zorundayız. Oda olarak şehrimizin deprem güvenliği konusunda inisiyatif alıyoruz. Kaybettiğimiz canlara borcumuz, daha güvenli bir Biga inşa etmektir." dedi.

        3 No'lu Meslek Komite Başkanı Levent Şahin ise Biga’nın bir sanayi kenti olduğuna dikkati çekerek, mikrobölgeleme protokolünün ekonomik sürdürülebilirlik açısından kritik olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

