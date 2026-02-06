Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle transit gemi trafiği geçici olarak çift yönlü durduruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 08:33 Güncelleme: 06.02.2026 - 08:33
        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle transit gemi trafiği geçici olarak çift yönlü durduruldu.

        Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 08.10 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

        Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

        Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

