Çanakkale'de yağış nedeniyle köy yolunda çökme meydana geldi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yağış nedeniyle köy yolu çöktü.



Öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle ilçeye bağlı Küçükçetmi köyü yakınlarındaki yolda çökme meydana geldi.



Haber verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.



Babadere-Tuzla arası menfezin taşması sonucu araçlar yolda kaldı, bu nedenle yol ulaşıma geçici olarak kapandı.



Sağanaktan etkilenen tarım arazileri sular altında kaldı.



İlçe merkezinde de sağanak sebebiyle bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle polis ekiplerince de güvenlik önlemi alındı.

