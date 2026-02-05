Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de 86 yaşındaki kişiden 14 gündür haber alınamıyor

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 86 yaşındaki Hasan Yalçınkaya'dan 14 gündür haber alınamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 13:09 Güncelleme: 05.02.2026 - 13:09
        Çanakkale'de 86 yaşındaki kişiden 14 gündür haber alınamıyor
        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 86 yaşındaki Hasan Yalçınkaya'dan 14 gündür haber alınamıyor.


        Yalçınkaya'nın yakınlarının Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulunmasının ardından polis ekipleri arama çalışması başlattı.

        Yeğeni Necati Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan işçi emeklisi amcası Hasan Yalçınkaya'nın, 23 Ocak'ta sabah saatlerinde dışarı çıktığını ve bir daha dönmediğini anlattı.

        Amcasının herhangi bir rahatsızlığı olmadığını, 35 yıldır yalnız yaşadığını aktaran Yalçınkaya, şöyle konuştu:


        "Yemeğini kendi yapıyor, ekmeğini kendi alıyor, çarşıya kendi gidiyor, kahvehanede arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Biz amcamıza zaman zaman gider, sohbet eder, bir isteği olup olmadığını sorardık. 26 Ocak günü ziyaret için evine gittik ancak yoktu. Komşularına sorduğumuzda 1-2 gündür görmediklerini söylediler. Çarşı ve kahvehanedeki tanıdıklara sorduk onlar da gelmediğini söylediler. Hemen ilgili yerlere müracaat yaparak kayıp ilanı verdik ama hala bir sonuç çıkmadı. Artık amcamızın sağlığından ve hayatından endişe duymaya başladık."

        Amcasını, ailesi, arkadaşları ve mahalle sakinleriyle ilçenin her yerinde, özellikle eski bina ve yeni inşaatlarda aradıklarını, fakat bulamadıklarını belirten Yalçınkaya, "Yetkililerden yardım bekliyoruz. Artık gelecek her türlü habere razıyız. Ne olursa olsun bulunmasını istiyoruz." dedi.

        Öte yandan Hasan Yalçınkaya'nın 23 Ocak sabah saat 06.35'te evinden 20 metre uzaklıktaki Şehit Er Mustafa Girgin Caddesi'nde yürüdüğü anlara ait görüntü, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

