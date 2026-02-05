Habertürk
Habertürk
        Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'deki Truva Atı Kanser Günü için mor renkle aydınlatıldı

        Çanakkale'de kordon boyundaki Truva Atı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla ışıklandırıldı.

        Giriş: 05.02.2026 - 09:59 Güncelleme: 05.02.2026 - 09:59
        Çanakkale'deki Truva Atı Kanser Günü için mor renkle aydınlatıldı
        Çanakkale'de kordon boyundaki Truva Atı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla ışıklandırıldı.

        Önemli günlerde farklı renklerle aydınlatılan kentin simge noktalarından Truva Atı, bu kez de 4 Şubat Dünya Kanser Günü için renklendirildi.


        Truva Atı, kansere dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla mor renge büründü.



