Çanakkale'deki Truva Atı Kanser Günü için mor renkle aydınlatıldı
Çanakkale'de kordon boyundaki Truva Atı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla ışıklandırıldı.
Önemli günlerde farklı renklerle aydınlatılan kentin simge noktalarından Truva Atı, bu kez de 4 Şubat Dünya Kanser Günü için renklendirildi.
Truva Atı, kansere dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla mor renge büründü.
