Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 20:26 Güncelleme: 04.02.2026 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 29 düzensiz göçmen yakalandı.


        Sahil Güvenlik Komutanlığı Mobil Kıyı Gözetleme Aracı "DENİZ-102" tarafından, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

        "TCSG-28" ve "KB-119" botları tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 13'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        N'Golo Kante İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante İstanbul'a geliyor!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 29 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 29 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de hastanede yangın
        Çanakkale'de hastanede yangın
        Bozcaada ve Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli
        Bozcaada ve Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli
        Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli
        Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli
        Çanakkale'de hastanede çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Çanakkale'de hastanede çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Çanakkale'de Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Çanakkale'de Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü