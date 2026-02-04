Çanakkale'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 29 düzensiz göçmen yakalandı.





Sahil Güvenlik Komutanlığı Mobil Kıyı Gözetleme Aracı "DENİZ-102" tarafından, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.



"TCSG-28" ve "KB-119" botları tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 13'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.



Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.



