Çanakkale'de Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'de Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ndeki bir odada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.



Hastanenin Göğüs Hastalıkları servisindeki bir odada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Hasta yakınlarının bilgi vermesi üzerine odaya hastane güvenlik görevlilerinin yanı sıra Çanakkale ve Kepez belediyelerinin itfaiyeleri, 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Yangın, görevlilerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.



Bu serviste kalan hastalar duman nedeniyle başka servislere götürüldü.



Çanakkale Sağlık Müdürü Hakan Görgülü de hastaneye gelerek Başhekim Hasan Keser'den durum hakkında bilgi aldı.







