        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

        Kuzey Ege'de yarın fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki feribot seferlerinin tamamı ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri yapılamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 16:47 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:47
        Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
        Kuzey Ege'de yarın fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki feribot seferlerinin tamamı ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri yapılamayacak.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 09.00 ve 17.00, Gökçeada'dan saat 07.00 ve 15.00 seferlerinin yapılacağı, tarifede bulunan planlı diğer seferlerin iptal edildiği bildirildi.

        Açıklamada, Geyikli-Bozcaada hattında ise tarifede bulunan planlı tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

