        Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de suç örgütü operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

        Çanakkale'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 21:40 Güncelleme: 03.02.2026 - 21:43
        Çanakkale'de suç örgütü operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan soruşturmada, elebaşılığını S.A'nın yaptığı, kentte faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütünün, iş yeri kurşunlama, nitelikli yağma, uyuşturucu ticareti ve tehdit gibi olaylar gerçekleştirdiği tespit edildi.

        Yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucunda belirlenen 25 adrese "Seyit-17" isimli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 105 fişek, 5 av tüfeği kartuşu, 7 şarjör, 97 gram uyuşturucu, hassas terazi, balistik yelek ve kılıç ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

