        Çanakkale Savaşları kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş kabri başında anıldı

        Çanakkale Savaşları kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş kabri başında anıldı

        Çanakkale Savaşları kahramanı Mehmet Çavuş'un ölümünün 62. yılında, Biga ilçesi Bahçeli köyündeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 18:18 Güncelleme: 03.02.2026 - 18:18
        Çanakkale Savaşları kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş kabri başında anıldı
        Çanakkale Savaşları kahramanı Mehmet Çavuş'un ölümünün 62. yılında, Biga ilçesi Bahçeli köyündeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

        Program, köy girişindeki Bigalı Mehmet Çavuş Savaş Galerisi'nin ziyaretiyle başladı.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve beraberindeki heyet, galeriyi gezerek, Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer'den bilgi aldı.

        Tören, köy mezarlığında devam etti.

        İlçe Müftüsü Kemal Karadeniz tarafından okunan duanın ardından, Çanakkale Tarihi Alanı'ndan getirilen toprak sembolik olarak Mehmet Çavuş'un kabrine serpildi.

        Kabir başındaki törenin ardından Bahçeli Köyü Camisi'nde mevlit okunarak, katılımcılara pilav ikram edildi.

        Törene, Biga Kaymakam Vekili Cafer Ekinci, İlçe Belediye Başkanı Alper Şen, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakkı Berber, diğer oda başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Mehmet Çavuş'un yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        - Bigalı Mehmet Çavuş

        Seddülbahir Cephesi'nde, çıkarma yapan düşman askerlerine karşı silah arkadaşlarıyla çarpışırken namlusu parçalanan tüfeğini İngilizlere fırlatan ve yerden aldığı taşlarla mücadelesini sürdüren Bigalı Mehmet Çavuş, adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

        19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa'ya bir rapor göndererek, 27. Alay 3. Tabur 10. Bölük eratından Mustafa oğlu Bigalı Mehmet Çavuş'a kahramanlık madalyası verilmesini sağladı.

        Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'nda 16 yıl askerlik yapan Mehmet Çavuş, 1964'te 86 yaşında vefat etti.

