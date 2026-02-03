Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de 8 yılda 500 bin zirai atık ambalajı imha edildi

        Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2018'de başlatılan "Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanarak Geri Dönüşümü ve Bertarafı Projesi" kapsamında 8 yılda 45 bin kilogram ağırlığında 500 bin bitki koruma ürününün zirai atık ambalajı imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 14:06 Güncelleme: 03.02.2026 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de 8 yılda 500 bin zirai atık ambalajı imha edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2018'de başlatılan "Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanarak Geri Dönüşümü ve Bertarafı Projesi" kapsamında 8 yılda 45 bin kilogram ağırlığında 500 bin bitki koruma ürününün zirai atık ambalajı imha edildi.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, sağlıklı nesiller, temiz bir çevre ve ekosistem için 2018'de Çanakkale Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve ilgili kurumların desteğiyle projenin başlatıldığı belirtildi.

        Projenin Türkiye’de 2018 yılında başlatılan ve yaygınlaştırılarak aralıksız yürütülen tek proje olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Gerek tarım ve gerekse turizm açısından önemli bir yere sahip olan proje Çanakkale’de 2018 tarihinden bu yana, 8 yıldır sahada titizlikle yürütülmektedir. Yasalar gereği imhası kullanıcı sorumluluğunda olan bitki koruma ürünleri ambalaj atıklarının çevreye gelişigüzel atılmasını önlemek, insan ve çevre sağlığı açısından oluşacak riskleri azaltma görevini İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gönüllü olarak üstlenmiştir. İl Müdürlüğü teknik personel tarafından konuyla ilgili eğitimler köylerde ve okullarda verilmektedir. Başarıyla yürütülen zirai ilaç ambalaj atıklarının toplatılması ve imhasının sağlanması ile ilgili proje Bayramiç ilçesinde başlatılarak zaman içerisinde yaygınlaştırılmıştır."

        Proje kapsamında konteyner sayısının 329’a ulaştığı hatırlatılan açıklamada, şöyle devam edildi:


        "Proje Çan, Bayramiç, Biga, Eceabat, Ezine, Lapseki, Çanakkale Merkez ilçelerinde 152 köy ve mahallede yürütülmektedir. Bugüne kadar 45 bin kilogram bitki koruma ürünü zirai ambalaj atığı toplanarak tekniğine uygun bertaraf edilmesi için lisanslı firmalara gönderilmiştir. Piyasada mevcut boş pestisit ambalaj ağırlıklarının 20 gram ile 3 kilogram arasında olduğu düşünülürse bugüne kadar konteynerlerle toplanan yaklaşık 500 bin adet bitki koruma ürünü ambalaj atığı proje ile Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından toplanarak imhaya gönderilmiştir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Kante ve En-Nesyri transferleri zora girdi!
        Kante ve En-Nesyri transferleri zora girdi!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 8 yılda yaklaşık 500 bin adet bitki koruma ürünü zirai atık am...
        Çanakkale'de 8 yılda yaklaşık 500 bin adet bitki koruma ürünü zirai atık am...
        Çanakkale'de huzur uygulamaları: Farklı suçlardan aranması bulunan 16 kişi...
        Çanakkale'de huzur uygulamaları: Farklı suçlardan aranması bulunan 16 kişi...
        Atikhisar Barajı'nda doluluk oranı yüzde 75'e ulaştı
        Atikhisar Barajı'nda doluluk oranı yüzde 75'e ulaştı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de babası tarafından bıçaklanan kişi öldü
        Çanakkale'de babası tarafından bıçaklanan kişi öldü
        Çanakkale'de sağanak ve kar sonrası barajlarda su oranı yükseldi
        Çanakkale'de sağanak ve kar sonrası barajlarda su oranı yükseldi