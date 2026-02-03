Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de polis ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 12:44 Güncelleme: 03.02.2026 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'de polis ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 26 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 8 bin 815 kişi ve 2 bin 590 araç incelendi, farklı suçlardan aranması bulunan 16 kişi yakalandı, 628 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

        Yapılan çalışmalarda 117 gram narkotik madde, 42 adet uyuşturucu hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet fişek ele getirildi.

        Çalışmalar kapsamında 43 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

        Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 35 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.



        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Kante ve En-Nesyri transferleri zora girdi!
        Kante ve En-Nesyri transferleri zora girdi!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de babası tarafından bıçaklanan kişi öldü
        Çanakkale'de babası tarafından bıçaklanan kişi öldü
        Çanakkale'de sağanak ve kar sonrası barajlarda su oranı yükseldi
        Çanakkale'de sağanak ve kar sonrası barajlarda su oranı yükseldi
        Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
        Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
        Çanakkale'de yağışlarla barajlardaki doluluk oranı arttı
        Çanakkale'de yağışlarla barajlardaki doluluk oranı arttı
        Emanet verdiği altınları ödemeyen oğlunu bıçakla öldürdü Tartıştığı oğlunu...
        Emanet verdiği altınları ödemeyen oğlunu bıçakla öldürdü Tartıştığı oğlunu...
        Çanakkale'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 22 düzensiz göçmen yakalandı