Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Çanakkale'de polis ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, 26 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 8 bin 815 kişi ve 2 bin 590 araç incelendi, farklı suçlardan aranması bulunan 16 kişi yakalandı, 628 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.



Yapılan çalışmalarda 117 gram narkotik madde, 42 adet uyuşturucu hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet fişek ele getirildi.



Çalışmalar kapsamında 43 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.



Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 35 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.







