        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de yağışlarla barajlardaki doluluk oranı arttı

        SEVİ GÖZAY ASLAN - Çanakkale genelinde son haftalarda etkili olan yağışlar sayesinde şehrin içme suyu kaynağı Atikhisar Barajı'nın da aralarında bulunduğu 9 barajın doluluk oranı arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 11:20 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:20
        Çanakkale'de yağışlarla barajlardaki doluluk oranı arttı
        SEVİ GÖZAY ASLAN - Çanakkale genelinde son haftalarda etkili olan yağışlar sayesinde şehrin içme suyu kaynağı Atikhisar Barajı'nın da aralarında bulunduğu 9 barajın doluluk oranı arttı.

        Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü 252. Şubesi'nden alınan verilere göre, kent merkezinin içme ve kullanma suyu kaynağı olan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'nda doluluk, 2 Şubat'ta yüzde 75 olarak ölçüldü. Yaz aylarında neredeyse yarıya kadar düşen barajdaki doluluk oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 72 olarak kaydedilmişti.

        Tarımsal sulamada yararlanılan, bazıları çevrelerindeki ilçelere içme ve kullanma suyu sağlayan kaynaklardan Ayvacık Barajı, geçen yıl yüzde 65 doluluk oranına sahipken su seviyesi bu sene yüzde 81 oldu. Bakacak Barajı'nda doluluk oranı yüzde 21'den yüzde 34'e, Bayramiç Barajı'nda yüzde 60'tan yüzde 82'ye, Zeytinliköy Barajı'nda yüzde 52'den yüzde 72'ye, Umurbey Barajı'nda da yüzde 70'den yüzde 77'ye yükseldi.

        Bayramdere Barajı'nın doluluk oranında ise yüzde 62'den yüzde 49'a, Taşoluk Barajı'nda yüzde 27'den yüzde 20'ye ve Tayfur Barajı'nda yüzde 31'den yüzde 22'ye gerileme yaşandı.

        Öte yandan, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Çanakkale'de 2 Şubat itibarıyla son 24 saatte metrekare başına 24.7 milimetre yağış düştü. Ocak ayında uzun yıllar kaydedilen yağış ortalaması metrekareye 91.6 milimetreyken bu değer bu yıl metrekareye 102.4 milimetre oldu.

        - "Kuraklık bitti diyemeyiz"

        Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, AA muhabirine, Çanakkale'de artan baraj doluluk oranlarıyla yaz aylarına girmenin sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etti.

        Türkiye'nin batısı, kuzeybatısı ve Karadeniz Bölgesi'nde ocak ayı yağışlarının genel olarak normal civarda ve yer yer üzerinde gerçekleştiğini belirten Türkeş, bu durumun baraj doluluklarına olumlu yansıdığını ifade etti.

        Türkeş, eylül ve ekim aylarında düşük seviyelerde bulunan birçok barajda doluluk oranlarının artış göstermesinin olumlu bir tablo sunduğunu dile getirdi.

        Ocak ayındaki yağışlarla Türkiye'nin rahatladığını belirten Prof. Dr. Murat Türkeş, "En azından son yıllarda sıklıkla hayatımızı etkileyen meteorolojik kuraklığın etkisi oldukça azaldı. Fakat burada rahatlamamamız gerekiyor. 'Bu yağışlar oldu, kar yağdı, kuraklık bitti' diyemeyiz." dedi.

        Temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Türkeş, son iki yılda yaşanan kuraklığın hidrolojik ve tarımsal etkilerinin kısa sürede ortadan kalkmadığına dikkati çekti.

        Türkiye'nin ve bu bölgenin yağış hidroklimatolojisi açısından kış ayları ve ilkbahar ortası, bazen yaz başına kadar yağış alma şansı olan bir ülke olduğunu aktaran Türkeş, şunları kaydetti:

        "Akdeniz kıyısı ve Güneydoğu Anadolu dışında Türkiye'nin büyük bir bölümünde biz aşağı yukarı ekim-kasım ayından başlayıp Kuzeydoğu Anadolu'da da mayıs, hazirana kadar normal koşullarda yağış alma olasılığı olan bir ülkeyiz. Bu açıdan baktığımızda bu yılda kuzey Atlantik Akdeniz Havza Yolu açıldığı için önümüzdeki dönemlerde normalin üzerinde yağış alma şansı var. Tabii yağışlı dönemlerin de bazı olumsuzlukları var özellikle altyapının yetersiz olduğu kentlerde, ovalarda, taşkın yataklarında, yanlış yerleşmelerin olduğu yerlerde de sellere ve su baskınlarına neden oluyor. Yanlış yerleşmeler de bunu tetikliyor açıkçası."

        İklim değişikliğinin Akdeniz Havzası'nda kuraklık, aşırı yağışlar ve sıcak hava dalgalarını daha şiddetli hale getirdiğini vurgulayan Murat Türkeş, bu oynaklığın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtti.

        Türkeş, son yıllarda kutup girdabında yaşanan zayıflamalarla birlikte aşırı hava olaylarının daha sık görüldüğünü ifade etti.

        - Basit yöntemlerle yüzde 50'ye varan tasarruf

        Su yönetiminin bütünleşik bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini kaydeden Türkeş, yeterli yağış alınan yıllarda bile suyun akılcı, verimli ve planlı kullanılmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

        Bireysel sorumlulukların da göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Türkeş, su, enerji ve karbon ayak izinin azaltılmasında bireylerin önemli rolü olduğunu vurguladı.

        Türkeş, ev içi su ve enerji kullanımında alınacak basit önlemlerle yüzde 50'ye varan tasarruf sağlanabileceğini söyledi.

        İklim değişikliğiyle mücadelede kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve bireylerin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Türkeş, halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin bu sürecin en kritik adımlarından biri olduğunu sözlerine ekledi.

