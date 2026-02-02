Habertürk
        Biga'da taşkın riskine karşı Kocabaş Çayı çevresindeki park alanları kapatıldı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Kocabaş Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi üzerine, dere yatağı çevresindeki araç park alanları tedbir amacıyla kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 15:37 Güncelleme: 02.02.2026 - 15:37
        Bölge genelinde etkili olan sağanak sonrası çaydaki su seviyesinin artmasıyla Kaymakamlığı ve Biga Belediyesi vatandaşlara uyarıda bulundu. Taşkın riskine karşı otopark alanındaki araçların tahliyesi istenirken, vatandaşların duyarlılığıyla park halindeki araçlar kısa sürede bölgeden çekildi.

        Araçların tahliye edilmesinin ardından otopark giriş ve çıkışları, Biga Belediyesi ekiplerince bariyerlerle kapatılarak güvenlik önlemi alındı.


        Öte yandan, yükselen suyun Atatürk Köprüsü altındaki geçiş noktasında yer yer taşmalara neden olması sebebiyle bu bölgedeki araç ve yaya geçişleri de kontrollü olarak yapılıyor.



