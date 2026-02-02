Habertürk
        Çanakkale'de sınıf arkadaşını darbederek ağır yaralayan lise öğrencisi hakkında iddianame hazırlandı

        ÇİĞDEM ALYANAK - Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir lisede çıkan kavgada sınıf arkadaşını darbederek ağır yaralayan 15 yaşındaki öğrencinin "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 13:47 Güncelleme: 02.02.2026 - 13:47
        ÇİĞDEM ALYANAK - Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir lisede çıkan kavgada sınıf arkadaşını darbederek ağır yaralayan 15 yaşındaki öğrencinin "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması istendi.

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçlular Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame, Biga Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 25 Eylül 2025'te 15 yaşındaki mağdur M.D.Y. ve aynı yaştaki Y.C. arasında kavga yaşandığı, mağdurun bilinci kapalı şekilde Biga Devlet Hastanesi'ne 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği anımsatıldı.

        Olay günü hazırlanan geçici doktor raporuna göre, M.D.Y.'nin darp sonrası bilinç kaybı yaşadığı, kalbinin durduğunun tespit edilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibince 10 dakika kalp masajı yapıldığı, yüz bölgesinde kesilerin yer aldığı, solunum cihazına bağlı olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu aktarılan iddianamede, kati hekim raporu alınması talimatının verildiği ifade edildi.

        İddianamede, Y.C.'nin, aralarında sözlü başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.D.Y.'ye boyun kilidi yaptığı, karnına 6-7 kez yumruk attığı, arbede sırasında mağdurun sınıf tahtası, masa ayağı ve mermere çarpmasına neden olduğu vurgulandı.

        Mağdurun hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına neden olmak suretiyle eyleminin niteliği ve yoğunluğu göz önünde bulundurularak, 15 yaşındaki sanığın "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Davanın ilk duruşması bu ay içinde Biga Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

        Bu arada kavgada ağır yaralanan M.D.Y.'nin tedavisinin Zonguldak'ta bilinci kapalı şekilde devam ettiği öğrenildi.

        İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu​​​​​​​ Lisesi 9. sınıf öğrencisi M.D.Y, 25 Eylül 2025'te sınıf arkadaşı Y.C. ile yaşadığı tartışma sonrası çıkan kavgada başına darbe alarak ağır yaralanmış ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırılmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan Y.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.






